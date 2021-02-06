Иран приветствовал формирование переходного правительства в Ливии

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в субботу приветствовал итоги форума ливийского политического диалога в Женеве, и выразил надежду, что новое переходное правительство подготовит почву для проведения выборов.

"Мы надеемся, что переходное правительство Ливии обеспечит основу для установления мира, стабильности и развития в этой стране согласно национальному суверенитету, независимости и без вмешательства иностранцев", добавил он.

Представители сторон конфликта в Ливии в пятницу, 5 февраля, избрали лидеров переходного правительства страны. Голосование в Женеве состоялось в рамках форума по Ливии при посредничестве ООН. Президентский совет возглавит бывший дипломат Мухаммед Юнис Менфи, а временным премьер-министром станет предприниматель Абдель Хамид Дбейба. Они пользуются поддержкой разных сторон конфликта. Переходное правительство будет руководить Ливией до выборов, ожидаемых 24 декабря.

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