6 февр. 2021 г., 13:36
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News Code: 84214026
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Иран приветствовал формирование переходного правительства в Ливии

Иран приветствовал формирование переходного правительства в Ливии

Тегеран, 6 февраля, ИРНА – МИД Ирана приветствовал формирование переходного правительства в Ливии, которое будет руководить страной до выборов 24 декабря.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в субботу приветствовал итоги форума ливийского политического диалога в Женеве, и выразил надежду, что новое переходное правительство подготовит почву для проведения выборов.
"Мы надеемся, что переходное правительство Ливии обеспечит основу для установления мира, стабильности и развития в этой стране согласно национальному суверенитету, независимости и без вмешательства иностранцев", добавил он.
Представители сторон конфликта в Ливии в пятницу, 5 февраля, избрали лидеров переходного правительства страны. Голосование в Женеве состоялось в рамках форума по Ливии при посредничестве ООН. Президентский совет возглавит бывший дипломат Мухаммед Юнис Менфи, а временным премьер-министром станет предприниматель Абдель Хамид Дбейба. Они пользуются поддержкой разных сторон конфликта. Переходное правительство будет руководить Ливией до выборов, ожидаемых 24 декабря.

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