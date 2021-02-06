97% необходимых для Ирана лекарств производится внутри страны в условиях санкций

Он заявил, что Иран накануне 42-й годовщины победы Исламской революции считается одной из развитых стран в области науки и технологии.

По его словам, Иран с 54-го места в 2005 году поднялся на 16-е место в 2019 году, обладая 4,5 млн студентов.

"Иран занимает 4-е место по нанотехнологии, 7-е место по биотехнологии, 9-е место по аэрокосмической промышленности и 4-е место по стволовым клеткам в мире", добавил он.

Он также отметил, что 97% необходимых для Ирана лекарств производится внутри страны, и он обладает значительными возможностями в области производства медикаментов, разработки лекарственных препаратов, знаний в области фармацевтики и даже поставок отечественного сырья.