97% необходимых для Ирана лекарств производится внутри страны в условиях санкций

Он заявил, что Иран накануне 42-й годовщины победы Исламской революции считается одной из развитых стран в области науки и технологии.
По его словам, Иран с 54-го места в 2005 году поднялся на 16-е место в 2019 году, обладая 4,5 млн студентов.
"Иран занимает 4-е место по нанотехнологии, 7-е место по биотехнологии, 9-е место по аэрокосмической промышленности и 4-е место по стволовым клеткам в мире", добавил он.
Он также отметил, что 97% необходимых для Ирана лекарств производится внутри страны, и он обладает значительными возможностями в области производства медикаментов, разработки лекарственных препаратов, знаний в области фармацевтики и даже поставок отечественного сырья.
Тегеран, 6 февраля, ИРНА – В настоящее время, 97% необходимых для Ирана лекарств производится внутри страны, и Иран занимает 16-е место мира в области науки, несмотря на жесткие санкции против Исламской Республики. Об этом сообщил глава штаба по развитию культуры науки, технологии и экономики на основе знаниях Парвиз Карими.
Он заявил, что Иран накануне 42-й годовщины победы Исламской революции считается одной из развитых стран в области науки и технологии.
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