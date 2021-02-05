Лавров заявил, что в ситуации вокруг СВПД наступил критический момент

"Мы продолжим нашу совместную работу в рамках реализации СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Сейчас наступает критический момент. Опять же рассчитываем, что и на этом направлении американская администрация как страна, которая вела переговоры и заключала СВПД, определится, насколько они смогут вернуться в этот важнейший международный документ, который был признан достижением многосторонней дипломатии и явился примером тех усилий, которые нужно предпринимать и по разрядке напряженности в различных горячих точках, и по укреплению режима нераспространения ядерного оружия", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.