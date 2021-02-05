5 февр. 2021 г., 12:16
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News Code: 84211992
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В Иране открыли первый в мире школа-музей почты

В Иране открыли первый в мире школа-музей почты

Тегеран, 5 февраля. ИРНА — Директор Музея связи Ирана Хоссейн Амиди сообщил об открытии первого в мире школы-музея почты в иранском городе Решт.

"С открытием школы-музея почты в стране заинтересованные люди, особенно школьники, посещая школу, одновременно посещают специализированный музей связи и смотрят старые работы в этой области, с другой стороны вводится размещение и отправка корреспонденции, а с другой стороны, они участвуют и проходят обучение на курсах и занятиях по коммуникации", заявил Амиди.

После Рашта, второй школа-музей почты в Иране откроется в городе Делган в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.

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