В Иране открыли первый в мире школа-музей почты

"С открытием школы-музея почты в стране заинтересованные люди, особенно школьники, посещая школу, одновременно посещают специализированный музей связи и смотрят старые работы в этой области, с другой стороны вводится размещение и отправка корреспонденции, а с другой стороны, они участвуют и проходят обучение на курсах и занятиях по коммуникации", заявил Амиди.

После Рашта, второй школа-музей почты в Иране откроется в городе Делган в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.