Архиепископ: Исламская Республика — образец солидарности между божественными религиями

"Идеи имама Хомейни в доктрине исламской революции вызвали солидарность и сочувствие среди последователей божественных религий", сказал он.

"Многочисленные встречи Верховного лидера революции с семьями христианских мучеников являются символом уважения Исламской Республикой к последователям монотеистических религий", указал архиепископ.

"В доктрине исламской революции морально осуждаются различия между этническими группами и божественными религиями, а за последние несколько лет Исламская консультативная ассамблея приняла закон, согласно которому никто не должен оскорблять ценности других религий", добавил Беньямин.