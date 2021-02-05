5 февр. 2021 г., 11:40
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News Code: 84211963
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Архиепископ: Исламская Республика — образец солидарности между божественными религиями

Архиепископ: Исламская Республика — образец солидарности между божественными религиями

Урмия, 5 февраля. ИРНА — Архиепископ Ассирийской церкви в городе Урмии Востока Марнерсей Беньямин заявил, что Исламская Республика Иран является образцом солидарности между божественными религиями.

"Идеи имама Хомейни в доктрине исламской революции вызвали солидарность и сочувствие среди последователей божественных религий", сказал он.

"Многочисленные встречи Верховного лидера революции с семьями  христианских мучеников являются символом уважения Исламской Республикой к последователям монотеистических религий", указал архиепископ.

"В доктрине исламской революции морально осуждаются различия между этническими группами и божественными религиями, а за последние несколько лет Исламская консультативная ассамблея приняла закон, согласно которому никто не должен оскорблять ценности других религий", добавил Беньямин.

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