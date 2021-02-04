Иран попал в топ-семь стран в лечение рака с помощью протонной и углеродной терапии

«В соответствии с взаимодействием координации и постоянного сотрудничества между нами в отношении разработки нового стандарта медицинских услуг и предложения тарифов на лечение для этого центра с использованием новейшего метода лечения рака с помощью протонной терапии и технологии углеродной терапии, который является первым в стране и регионе», - говорится в заявлении.

Радиационная онкология — лечение ионизирующей радиацией (рентгеновским, гамма-излучением, бета-излучением, нейтронным излучением, пучками элементарных частиц из медицинского ускорителя). Применяется в основном для лечения злокачественных опухолей.