4 февр. 2021 г., 21:54
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News Code: 84211693
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Иран попал в топ-семь стран в лечение рака с помощью протонной и углеродной терапии

Иран попал в топ-семь стран в лечение рака с помощью протонной и углеродной терапии

Тегеран, 4 февраля, ИРНА - Национальный центр ионной терапии Ирана объявил, что этот центр впервые в стране и регионе оснащен новейшим методом лечения рака с использованием технологии протонной и углеродной терапии.

«В соответствии с взаимодействием координации и постоянного сотрудничества между нами в отношении разработки нового стандарта медицинских услуг и предложения тарифов на лечение для этого центра с использованием новейшего метода лечения рака с помощью протонной терапии и технологии углеродной терапии, который является первым в стране и регионе», - говорится в заявлении.

Радиационная онкология — лечение ионизирующей радиацией (рентгеновским, гамма-излучением, бета-излучением, нейтронным излучением, пучками элементарных частиц из медицинского ускорителя). Применяется в основном для лечения злокачественных опухолей.

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