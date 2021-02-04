Вердикт Гаагского суда об отклонении протеста США - блестящая победа иранского народа: Рухани

«Хотя Соединенные Штаты мобилизовали тысячи экспертов и специалистов для успеха в этой политической войне, иранский народ полагался на своих юристов и дипломатов, чтобы выиграть дело, и стало ясно, что великий иранский народ при поддержке своих образованных людей в во всех делах, может добиться успехов и побед», - отметил он.

Гаагский трибунал вынес решение о временном судебном запрете, в соответствии с которым Соединенные Штаты должны немедленно отменить все санкции в отношении прав человека, но Соединенные Штаты не предприняли никаких действий, заявив, что у них нет юрисдикции рассматривать жалобу Ирана.