МИД Ирана осудил решение бельгийского суда в отношении иранского дипломата

По сообщению ИРНА, Саид Хатибзаде, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, в ответ на приговор бельгийского суда в отношении Ассадоллы Асади, , заявил, что «Исламская Республика Иран решительно осуждает объявление суда в Антверпене, Бельгия, о том, что Ассадолла Асади, дипломат нашей страны, был приговорен к 20 годам тюремного заключения».

«Как мы неоднократно заявляли ранее, все этапы задержания Асади, судебный процесс и недавний приговор являются незаконными и явным нарушением международного права, особенно Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, и Исламская Республика Иран его никак не признает», - добавил он.

Асади, занимавший пост третьего секретаря посольства Ирана в Австрии, был арестован в Германии в 2018 году и экстрадирован в Бельгию. Его обвиняют в том, что он якобы планировал теракт во время встречи во Франции.