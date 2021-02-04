Рейс с российской вакциной от коронавируса приземлился в Иране

По данным ИРНА, при координации Министерства здравоохранения и медицинского образования, Национального штаба по борьбе с коронавирусом и Министерства дорог и городского развития первый этап импорта российской вакцины от коронавируса из Москвы в Россию прибыл несколько часов назад.

Вакцины от коронавируса должны прибыть тремя рейсами, первый из которых сегодня был выполнен Mahan Airlines.

«Вторая партия отправится в Тегеран к средине февраля этого года, а третья - к 28 февраля, и этот процесс будет продолжаться каждые две недели и один раз в месяц», - сказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.