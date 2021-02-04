4 февр. 2021 г., 18:09
Journalist ID: 2388
News Code: 84211513
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Рейс с российской вакциной от коронавируса приземлился в Иране

Рейс с российской вакциной от коронавируса приземлился в Иране

Тегеран, 4 февраля, ИРНА - Первая партия вакцин от коронавируса приземлилась в аэропорту имама Хомейни сегодня в четверг в 15:50 по иранскому времени.

По данным ИРНА, при координации Министерства здравоохранения и медицинского образования, Национального штаба по борьбе с коронавирусом и Министерства дорог и городского развития первый этап импорта российской вакцины от коронавируса из Москвы в Россию прибыл несколько часов назад.

Вакцины от коронавируса должны прибыть тремя рейсами, первый из которых сегодня был выполнен Mahan Airlines.

«Вторая партия отправится в Тегеран к средине февраля этого года, а третья - к 28 февраля, и этот процесс будет продолжаться каждые две недели и один раз в месяц», - сказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

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