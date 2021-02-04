Спикер иранского парламента посетит Россию с визитом

Казем Джалали объявил, что Мохаммад Багер Калибаф возглавит делегацию высокого уровня по приглашению председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина и посетит с визитом Москву с 7 по 9 февраля.

«Визит Калибафа в Москву, его первый официальный визит в другую страну в качестве спикера иранского парламента, отражает то значение, которое спикер придает отношениям с соседней и дружественной страной, Российской Федерацией», - сказал посол.

«Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией всегда развивались в различных сферах, в том числе в парламентских делах, и визит спикера в Москву, безусловно, поможет углубить отношения между Ираном и Россией в других сферах», - добавил он.