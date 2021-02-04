4 февр. 2021 г., 17:56
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News Code: 84211497
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Спикер иранского парламента посетит Россию с визитом

Спикер иранского парламента посетит Россию с визитом

Тегеран, 4 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в России Езем Джалали объявил о визите спикера иранского парламента Мохаммада Багера Калибафа в Москву в начале следующей недели.

Казем Джалали объявил, что Мохаммад Багер Калибаф возглавит делегацию высокого уровня по приглашению председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина и посетит с визитом Москву с 7 по 9 февраля.

«Визит Калибафа в Москву, его первый официальный визит в другую страну в качестве спикера иранского парламента, отражает то значение, которое спикер придает отношениям с соседней и дружественной страной, Российской Федерацией», - сказал посол.

«Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией всегда развивались в различных сферах, в том числе в парламентских делах, и визит спикера в Москву, безусловно, поможет углубить отношения между Ираном и Россией в других сферах», - добавил он.

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