Минобороны Ирана встретился с индийским коллегой

Во время своего визита в Индию Амир Хатами встретился с министром обороны, и стороны обсудили вопросы двустороннего, регионального и международного сотрудничества.

На этой встрече бригадный генерал Хатами назвал антиколониальную борьбу двух стран и борьбу против угнетения исторической и культурной общностью двух стран, и сделал акцент на использовании огромного потенциала двух стран для развития сотрудничества в различных областях, включая двустороннюю и региональную, региональную и международную оборону.