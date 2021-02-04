4 февр. 2021 г., 10:08
Journalist ID: 2388
News Code: 84210844
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Минобороны Ирана встретился с индийским коллегой

Минобороны Ирана встретился с индийским коллегой

Тегеран, 4 февраля, ИРНА - После встречи с индийскими официальными лицами бригадный генерал Амир Хатами встретился с министром обороны Индии Раджанатом Сингхом.

Во время своего визита в Индию Амир Хатами встретился с министром обороны, и стороны обсудили вопросы двустороннего, регионального и международного сотрудничества.

На этой встрече бригадный генерал Хатами назвал антиколониальную борьбу двух стран и борьбу против угнетения исторической и культурной общностью двух стран, и сделал акцент на использовании огромного потенциала двух стран для развития сотрудничества в различных областях, включая двустороннюю и региональную, региональную и международную оборону.

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