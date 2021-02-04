Спикер парламента Черногории: Мы верим в расширение сотрудничества с Ираном

«Во внутренней политике мы стремимся укреплять гражданские структуры, бороться с коррупцией и оптимизировать судебную систему, как того требуют люди и наши международные партнеры», - отметил он.

«Во внешней политике мы стремимся к членству в Европейском союзе и трансатлантическому сотрудничеству. В нашей стране существует консенсус относительно членства в Европейском Союзе и европейской интеграции, и в то же время поддержание и развитие отношений с другими странами и регионами является приоритетом», - добавил он.

Он добавил, что Черногория верит в возобновление и расширение хорошего сотрудничества Ирана с бывшей Югославией, добавив: «Парламентские отношения и взаимодействие могут сыграть эффективную роль в этом процессе».