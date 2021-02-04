4 февр. 2021 г., 09:44
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News Code: 84210807
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Спикер парламента Черногории: Мы верим в расширение сотрудничества с Ираном

Спикер парламента Черногории: Мы верим в расширение сотрудничества с Ираном

Тегеран, 4 февраля, ИНРА - Спикер парламента Черногории Алекса Бечич на встрече с послом Исламской Республики Иран в Подгорице Рашидом Хасанпуром, отметив, что во внешней политике страна стремится к членству в Европейском союзе и трансатлантическому сотрудничеству, сказал, что Черногория верит в возобновление и расширение доброго сотрудничества с Ираном.

«Во внутренней политике мы стремимся укреплять гражданские структуры, бороться с коррупцией и оптимизировать судебную систему, как того требуют люди и наши международные партнеры», - отметил он.

«Во внешней политике мы стремимся к членству в Европейском союзе и трансатлантическому сотрудничеству. В нашей стране существует консенсус относительно членства в Европейском Союзе и европейской интеграции, и в то же время поддержание и развитие отношений с другими странами и регионами является приоритетом», - добавил он.

Он добавил, что Черногория верит в возобновление и расширение хорошего сотрудничества Ирана с бывшей Югославией, добавив: «Парламентские отношения и взаимодействие могут сыграть эффективную роль в этом процессе».

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