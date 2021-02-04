Иран и Италия подчеркнули необходимость расширения парламентских отношений

На встрече также обсуждались двусторонние отношения, ядерная сделка, региональные и международные вопросы.

«В этом году Иран и Италия отмечают 160-летие установления дипломатических отношений. Это событие, наряду с последними международными событиями, является прекрасной возможностью для расширения отношений между двумя странами, в том числе в парламентской сфере», - сказал иранский посол.

Пьеро Фасино также в свою очередь назвал Иран страной с историей цивилизации и региональной державой, сославшись на хорошие отношения между двумя странами в различных областях, включая культуру и археологическое сотрудничество.