4 февр. 2021 г., 09:34
Journalist ID: 2388
News Code: 84210793
0 Persons

Иран и Италия подчеркнули необходимость расширения парламентских отношений

Иран и Италия подчеркнули необходимость расширения парламентских отношений

Тегеран, 4 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Риме Хамид Баят встретился с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Италии Пьеро Фасино, и стороны подчеркнули важность расширения парламентских отношений.

На встрече также обсуждались двусторонние отношения, ядерная сделка, региональные и международные вопросы.

«В этом году Иран и Италия отмечают 160-летие установления дипломатических отношений. Это событие, наряду с последними международными событиями, является прекрасной возможностью для расширения отношений между двумя странами, в том числе в парламентской сфере», - сказал иранский посол.

Пьеро Фасино также в свою очередь назвал Иран страной с историей цивилизации и региональной державой, сославшись на хорошие отношения между двумя странами в различных областях, включая культуру и археологическое сотрудничество.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 14 =