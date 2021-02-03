Рухани: стратегическое партнерство Ирана и Ирака обеспечивает безопасность региона

"Иран и Ирак могут дополнять друг друга как две взаимодополняющие экономики, и объем торговли должен достичь 20 миллиардов долларов в год", сказал в среду Рухани во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном.

Иранский президент заявил, что американское присутствие на Ближнем Востоке приносит вред, а также выразил надежду, что в США пересмотрят свою политику. "Рухани выразил надежду, что новая администрация США придет к выводу, что присутствие в регионе наносит вред безопасности, и пересмотрит политику", говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что Тегеран выступает против любого иностранного вмешательства во внутренние дела Ирака и считает, что оно наносит ущерб иракскому народу и всему региону. Операцию США против генерала Касема Сулеймани он назвал одним из наиболее вопиющих примеров, которая было осуществлена в форме государственной террористической операции, направленной против героев войны против террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ).