3 февр. 2021 г., 17:37
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News Code: 84210297
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Положить конец пребыванию США в регионе – лучший ответ на убийство Сулеймани

Положить конец пребыванию США в регионе – лучший ответ на убийство Сулеймани

Тегеран, 3 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что положить конец пребыванию США в регионе – лучший ответ на убийство бывшего командующего силами «кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани и заместителя командующего силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

Глава МИД Ирана выступил с этими заявлениями на встрече с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в Тегеране.

Во время встречи, стороны обсудили последние двусторонние, региональные и международные события.

Он выразил удовлетворение проведением заседания совместной экономической комиссии и выразил надежду на выполнение договоренностей, достигнутых между президентами Ирана и Ирака по двусторонним вопросам, транспортным, промышленным городам, приграничным рынкам, паломникам и бизнесменам.

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