Положить конец пребыванию США в регионе – лучший ответ на убийство Сулеймани

Глава МИД Ирана выступил с этими заявлениями на встрече с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в Тегеране.

Во время встречи, стороны обсудили последние двусторонние, региональные и международные события.

Он выразил удовлетворение проведением заседания совместной экономической комиссии и выразил надежду на выполнение договоренностей, достигнутых между президентами Ирана и Ирака по двусторонним вопросам, транспортным, промышленным городам, приграничным рынкам, паломникам и бизнесменам.