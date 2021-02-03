Иран поблагодарил Ирак за то, что выдал ордер на арест Трампа

Ранее суд в Багдаде выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа в связи с убийством заместителя командующего силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандиса и генерала Касема Сулеймани.

"Мы не должны допустить, чтобы кровь мучеников Абу Махди аль-Мохандеса и Касема Сулеймани осталась неотомщенной, ибо виновные в этом террористическом преступлении должны быть сурово наказаны", подчеркнул Шамхани.

Шамхани назвал вывод американских войск из Ирака хорошей прелюдией к полному уходу американцев из региона. "Выполнение постановления иракского парламента о скорейшем выводе иностранных войск из Ирака является хорошей прелюдией к их уходу из всего региона", указал он.

По словам Шамхани, основная причина нестабильности и кризиса в регионе — это зловещее присутствие иностранных сил, особенно американских.