Посол: делегация Малайзии посетит Иран

"Я надеюсь, что проблема санкций против Ирана будет решена в ближайшее время и что Иран и Малайзия смогут наладить широкое сотрудничество. В связи с этим, в ближайшее время в Тегеран приедет крупная экономическая делегация из Малайзии для изучения перспективы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", сказал посол Малайзии во время встречи с Мэром Тегерана Пирузом Ханачи.

По его словам, Малайзия готова использовать опыт Тегеранского муниципалитета для решения проблем с государственными службами в мегаполисе Куала-Лумпур.

Ханачи охарактеризовал Малайзию как исламское государство, заявив, что иранцы любят Малайзию, и до вспышки коронавируса это было одно из лучших направлений для иранских туристов.

Ханачи добавил, что помимо общих проблем, таких как загрязнение воздуха и движение транспорта, Тегеран серьезно пострадал от землетрясения.