Аятолла Хаменеи: пропаганда Запала против Хиджаба — явная ложь

"Подход Ислама к женщине основывается на уважении, а западная цивилизация видит в женщине товар и средство. В Исламе женщина и мужчина не отличаются в плане божественных и гуманных ценностей. Мы гордимся воззрением Ислама и полностью выступаем против западного воззрения", сказал лидер в ходе празднования годовщины рождения дочери пророка Мохаммада Фатимы Захры.

"Западные страны пропагандируют, будто Ислам и хиджаб препятствуют развитию женщины. Это – явная ложь. Никогда в Иране не было столько образованных и активных в политической, социальной и пр. среде женщин, как в послереволюционный период", указал он.

"Подход Ислама к женщине выделяет стержневую роль семьи и матери, ведь в семье формируются прочные основы интеллектуального и душевного воспитания. Пропагандистские средства Запада и их последователей пытаются умалить стержневую роль матери в семье или полностью исключить ее", добавил аятолла Хаменеи.