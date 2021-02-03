3 февр. 2021 г., 16:32
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News Code: 84210191
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Аятолла Хаменеи: пропаганда Запала против Хиджаба — явная ложь

Аятолла Хаменеи: пропаганда Запала против Хиджаба — явная ложь

Тегеран, 3 января. ИРНА — Западные страны пропагандируют, будто Ислам и хиджаб препятствуют развитию женщины. Это – явная ложь. Об этом заявил в среду Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи.

"Подход Ислама к женщине основывается на уважении, а западная цивилизация видит в женщине товар и средство. В Исламе женщина и мужчина не отличаются в плане божественных и гуманных ценностей. Мы гордимся воззрением Ислама и полностью выступаем против западного воззрения", сказал лидер в ходе празднования годовщины рождения дочери пророка Мохаммада Фатимы Захры.

"Западные страны пропагандируют, будто Ислам и хиджаб препятствуют развитию женщины. Это – явная ложь. Никогда в Иране не было столько образованных и активных в политической, социальной и пр. среде женщин, как в послереволюционный период", указал он.

"Подход Ислама к женщине выделяет стержневую роль семьи и матери, ведь в семье формируются прочные основы интеллектуального и душевного воспитания. Пропагандистские средства Запада и их последователей пытаются умалить стержневую роль матери в семье или полностью исключить ее", добавил аятолла Хаменеи.

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