В Беларуси открылась выставка "Иран – драгоценная земля"

Несмотря на ограничения из-за распространения коронавируса послы, дипломаты, политические и культурные деятели и СМИ Беларуси приветствовали это мероприятие.

Посол Ирана в Беларуси Саид Яри на церемонии открытия заявил: "Культура Ирана несет самое важное послание — мир. И мы желаем всем народам, в частности, дружественному народу Беларуси, мира и добра". По его словам, на выставке представлена часть яркой и самобытной культуры иранского народа.



Как отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, иранская культура наполнена глубоким философским смыслом. Он выразил мнение, что экспозиция станет важной вехой в сближении культур двух стран.

Ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская поделилась, что это не первый совместный культурный проект вуза и Ирана. Председатель Белорусского союза художников Глеб Отчик рад тому, что год начинается с такого интересного культурного проекта.



В экспозиции показаны произведения иранских народных мастеров, изделия ручной работы и каллиграфии, ковры-картины, работы из терме (драгоценной ткани ручной работы), а также выполненные в технике минакари (украшение металла и керамики специальной эмалью) и в технике хатамкари (инкрустация по дереву).

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