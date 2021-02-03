3 февр. 2021 г., 14:01
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Иран и Армения стремятся к развитию торговли

Иран и Армения стремятся к развитию торговли

Тегеран, 3 февраля, ИРНА – Развитие торговли и упрощение доступа Ирана к рынкам третьих стран включены в повестку дня Ирана и Армении. Об этом заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.

Керобян в интервью ИРНА заявил о подписании соглашения с Ираном в различных областях, отметив, что будет создана рабочая группа между двумя странами для ускорения выполнения совместных соглашений.
По его словам, строительное оборудование и материалы, фрукты и овощи и нефтехимическая продукция являются основными предметами торговли между двумя странами, и ограниченная часть металла и технического оборудования экспортируется из Армении в Иран.
Указав на членство Армении в большом рынке ЕАЭС, Керобян заявил, что Иран через Армению может получить доступ к различным странам.
"Иран может создать производительные центры в Армении, чтобы поставить свои товары в рынки третьих стран", отметил он, добавив, что Иран может использовать Армению как мост к другим частям мира для продажи своих товаров.
Керобян уточнил, что власти двух стран договорились об увеличении торговли минимум до 1 млрд долларов до следующих 6 месяцев. Настоящий объем торговли двух стран составляет 400 млн долларов.
Он также заявил о планах для запуска железной дороги "Тегеран-Ереван" в целях решения транспортных проблем между двумя странами.

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