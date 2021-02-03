3 февр. 2021 г., 10:10
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News Code: 84209411
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Министр: Иран планирует войти в пятерку ведущих космических держав мира

Министр: Иран планирует войти в пятерку ведущих космических держав мира

Тегеран, 3 февраля. ИРНА — В ближайшие несколько лет Иран войдет в пятерку ведущих космических держав мира, заявил министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

Выступая на церемонии по случаю Национального дня космической техники во вторник Азари Джахроми заявил, что в ближайшие годы Иран войдет в пятерку лидеров в области космических технологий, и это совсем не далеко идущая цель.

Министр информационных и коммуникационных технологий подчеркнул, что космических технологий Ирана ждет светлое будущее.

Ранее Глава Института аэрокосмических исследований Ирана Фатолла Омми заявил, что Иран планирует отправить людей в космос через 10 лет до 2031 года.

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