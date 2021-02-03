Вопрос о выполнении Ираном обязательств по СВПД не касается США

Он сделал замечание в ответ на высказывания главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о выполнении Ираном своих обязательств по СВПД.

"Если они [Иран] решат вернуться к условиям соглашения, это потребует какого-то времени. Потом нам понадобится какое-то время, чтобы увидеть, выполняют ли они свои обязательства", - заявил Блинкен в интервью телеканалу NBC.

"США – страна, которая вышла из ядерного соглашения, Иран все ещё является членом СВПД", напомнил Мирюсефи в ответ на вопрос корреспондента NBC.

"Вопрос о том, выполняет ли Иран свои обязательства – мы уже объявили о возвратном характере ответных мер Исламской Республики – не касается США", добавил он.

Пресс-секретарь представительства Ирана в ООН отметил, что ракетная программа Ирана не подлежит обсуждению, так как только ядерная программа была темой переговоров 2015 года между Ираном и группой "Большой шестерки".

В ответ на заявления госсекретаря США об освобождении заключенных, Мирюсефи отметил, Иран предлагал обсудить вопрос освобождения заключенных.

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