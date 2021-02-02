В Иране сообщили о подписании 11 документов о сотрудничестве правоохранительных органов с разными странами

«В целях расширения сотрудничества в области безопасности с зарубежными странами, а также для реализации общей политики Исламской Республики Иран в области развития и углубления политических отношений и отношений в области безопасности с различными странами, а также яркого присутствия и роли на международной арене, 11 документов о сотрудничестве в сфере безопасности и правоохранительной деятельности подписаны в форме соглашений и меморандумов о взаимопонимании с Китаем, Таджикистаном, Кыргызстаном, Пакистаном, Афганистаном, Польшей, Ираком, Арменией и Сирией», - пояснил он.