Гарибабади объявил об установке новых центрифуг в Натанзе и Фордо

«Установка двух цепей центрифуг IR-6 также началась в Фордо», - сказал он, добавив, что устанавливаются новые центрифуги.

«Международное агентство по атомной энергии по-прежнему может проводить деятельность по проверке и информировано о планируемом прогрессе в этой области», - добавил он.

Через два года после того, как США в одностороннем порядке вышли из ядреной сделки и задержки европейских сторон в выполнении своих обязательств по Соглашению, Иран начал шаги под надзором МАГАТЭ по сокращению своих обязательств.