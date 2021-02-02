2 февр. 2021 г., 19:54
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News Code: 84208982
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Гарибабади объявил об установке новых центрифуг в Натанзе и Фордо

Гарибабади объявил об установке новых центрифуг в Натанзе и Фордо

Тегеран, 2 февраля, ИРНА - Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран в Вене Казем Гарибабади объявил об установке новых центрифуг на объектах в Натанзе и Фордо в рамках мер по смягчению последствий, предпринимаемых Ираном в рамках ядреной сделки.

«Установка двух цепей центрифуг IR-6 также началась в Фордо», - сказал он, добавив, что устанавливаются новые центрифуги.

«Международное агентство по атомной энергии по-прежнему может проводить деятельность по проверке и информировано о планируемом прогрессе в этой области», - добавил он.

Через два года после того, как США в одностороннем порядке вышли из ядреной сделки и задержки европейских сторон в выполнении своих обязательств по Соглашению, Иран начал шаги под надзором МАГАТЭ по сокращению своих обязательств.

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