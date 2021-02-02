Рухани: женщины занимают 25 процентов среднего и высшего руководства страны

«В Исламской революции, с одной стороны, женщины сыграли важную роль, а с другой стороны, революция сыграла важную роль в достижении совершенства женщин», - отметил он.

«Женщины не только активны и сами имеют работу, но они также являются источником работы и занятий для десятков и сотен семей, что является очень ценной работой, и женщины сыграли очень важную роль в победе Исламской революции», - сказал президент.

«С самого начала моего срока я подчеркивал всем министрам, что по крайней мере один из ваших советников и заместителей должен быть женщинами, и что в каждом министерстве должно быть не менее двух женщин в высшем руководстве. Это было сделано, и сегодня было объявлено, что у нас 96 женщин работают на уровне заместителей министра», - добавил он.

«Сегодня эта цифра достигла 25%, так что около 25% менеджеров среднего руководства - женщины, а через 6 месяцев мы можем достичь 30%, прогнозируемых в программе», - заключил он.