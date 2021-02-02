Тегеран и Прага обменились опытом в области общественного транспорта

Во вторник мэр Тегерана Пируз Ханачи встретился с послом Чехии в Иране Джозефом Рихтером и призвал Прагу и Тегеран к сотрудничеству в развитии парка общественного транспорта.

На этой встрече посол Чешской Республики похвалил красоту Тегерана и попросил мэра посетить Прагу.

Он также приветствовал сотрудничество между Тегераном и Прагой в области развития общественного транспорта. «Чешская Республика имеет опыт строительства городских поездов и электрических автобусов и может поделиться своим опытом с Ираном», - сказал он.