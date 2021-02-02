Экипаж корейского корабля получил разрешение покинуть Иран

В своем заявлении Саид Хатибзаде объявил о гуманитарной акции Исламской Республики Иран в отношении экипажа южнокорейского корабля.

«По запросу правительства Южной Кореи и помощи судебных органов в рамках судебных постановлений экипаж корейского корабля, задержанный по обвинению в загрязнении окружающей среды в Персидском заливе, получил разрешение покинуть страну», - сказал он.

Он сообщил о телефонном разговоре между заместителем министра иностранных дел Аббасом Арагчи и заместителем министра иностранных дел, в ходе которого был подчеркнут вопрос о скорейшем высвобождении валютных ресурсов Ирана в стране.