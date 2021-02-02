65% научных статей Ирана составлены в условиях санкций

Он отметил, что число зарегистрированных статей Ирана в базе данных «Scopus» достигло 72 тыс. 839 в 2020 году. Эта цифра составила 64 тыс. 788 в 2019 году.

«Статьи иранских исследователей в 2019 году получили примерно на 13% больше цитирований, чем в среднем по миру. Эта цифра в 2020 году увеличилась до 25%. Таким образом, статьи наших исследователей в 2020 году стали более качественными», добавил он.

По его словам, также доля исследовательских деятельностей с участием Ирана в 2019 году составила 27,3%, и эта цифра в 2020 году достигла 31,4%.

«Доля 1% лучших и наиболее цитируемых статей Ирана в 2019 году составляла 1,9%, и в 2020 году – более 2%. Эта группа статей получает большое количество цитирований в научном мире.

«Scopus» — библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Индексирует 24 тыс. названий научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам 5 тыс. издателей. База данных индексирует научные журналы, материалы конференций и серийные книжные издания, а также «профессиональные» журналы (Trade Journals). Разработчиком и владельцем Scopus является издательская корпорация Elsevier. База данных доступна на условиях подписки через веб-интерфейс. Поисковый аппарат интегрирован с поисковой системой Scirus для поиска веб-страниц и патентной базой данных.