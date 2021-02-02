2 февр. 2021 г., 15:15
Journalist ID: 2390
News Code: 84208612
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Производство шин увеличилось на 20% за 10 месяцев в Иране

Производство шин увеличилось на 20% за 10 месяцев в Иране

Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Данные показывают, что объем производства шин с начала 1399 иранского календарного года (20 марта 2020 года) до 19 января составил 225 тыс. 269 тонн.

Производство шин за указанный срок увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем производства в шинных заводах за этот период составил 20 млн 913 тыс. 147 шин, который также показывает рост на 20% по сравнению с подобным периодом минувшего года. Также иранские производители произвели 132 тыс. 741 тонн диагональных и радиальных шин в тот же период.
За 10 месяцев текущего года произвели 3609 тонн шин для легких сельскохозяйственных машин (рост на 49%), 15 081 тонны шин для тяжелых сельскохозяйственных машин (рост на 12%) и 5284 тонны шин для дорожно-строительных и промышленных автомобилей (рост на 13%).
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