Флаг Ирана поднимают над Дамавандом

Он отметил, что альпинисты в этой провинции с несколько месяцев назад запланировали по случаю годовщины победы Исламской революции и Дахе-е Фаджр подниматься к вершине горы Дамаванд.

Дамаванд является спящим стратопланом в горном хребте Альборз на севере Ирана и самой высокой горой в Иране (5610 м).

Миллионы иранцев по всей стране в эти дни празднуют 42-ю годовщину победы Исламской революции 1979 года в течение 10 дней (Дах-е Фаджр), когда был положен конец монархии режима Пехлеви при поддержке США 10 февраля в том же году.

Дахе-е фаджр — рассвет новой эры, десятидневное празднование по случаю возвращения аятоллы Хомейни в Иран в 1979 году. Ежегодные празднования длятся с 1 по 11 февраля. Первый день празднования соответствует дню прибытия аятоллы Хомейни в Иран, а последний — дню победы Исламской революции.

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