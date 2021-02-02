Флаг Ирана поднимают над Дамавандом

Он отметил, что альпинисты в этой провинции с несколько месяцев назад запланировали по случаю годовщины победы Исламской революции и Дахе-е Фаджр подниматься к вершине горы Дамаванд.
Дамаванд является спящим стратопланом в горном хребте Альборз на севере Ирана и самой высокой горой в Иране (5610 м).
Миллионы иранцев по всей стране в эти дни празднуют 42-ю годовщину победы Исламской революции 1979 года в течение 10 дней (Дах-е Фаджр), когда был положен конец монархии режима Пехлеви при поддержке США 10 февраля в том же году.
Дахе-е фаджр — рассвет новой эры, десятидневное празднование по случаю возвращения аятоллы Хомейни в Иран в 1979 году. Ежегодные празднования длятся с 1 по 11 февраля. Первый день празднования соответствует дню прибытия аятоллы Хомейни в Иран, а последний — дню победы Исламской революции.
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Кередж, 2 февраля, ИРНА – По случаю 42-й годовщины победы Исламской революции над Дамавандом будут развеваться флаг Исламской Республики Иран. Об этом сообщил глава альпинистского комитета провинции Альборз Хосроу Джамшиди во вторник.
Он отметил, что альпинисты в этой провинции с несколько месяцев назад запланировали по случаю годовщины победы Исламской революции и Дахе-е Фаджр подниматься к вершине горы Дамаванд.
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