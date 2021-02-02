Иран присоединился к пяти странам, производящим новые аппараты ИВЛ

Как отметил гендиректор компании Ахмед Бехфармогадам, компания планирует производить 3000 приборов в год, что, согласно ее глобальной цене, принесет стране 60 млн. евро, кроме того, ей выдана экспортная лицензия.

«С начала вспышки коронавируса в стране компания увеличила производственные мощности ИВЛ в 6 раз с пяти до 30 приборов, и в течение четырех месяцев 2000 приборов были доставлены в больницы и медицинские центры», - сказал он.

Аппарат искусственной вентиляции лёгких (аппарат ИВЛ) — это медицинское оборудование, которое предназначено для принудительной подачи газовой смеси (кислород и сжатый осушенный воздух) в лёгкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из лёгких углекислого газа.