Зариф: С возвращением США в ядерную сделку Иран будет готов к немедленному ответу

Мохаммад Джавад Зариф сделал это заявление в интервью CNN в понедельник вечером, подчеркнув, что Соединенным Штатам необходимо вернуться к полному соблюдению своих обязательств.

"Соединенные Штаты должны проявить добрую волю, чтобы вернуться к ядерной сделке, поскольку именно они вышли из нее", - сказал он.

"Теперь Соединенные Штаты должны вернуться к выполнению своих обязательств, и в этом случае Иран будет готов немедленно отреагировать", - отметил он.

"Это соглашение, которое было достигнуто. Соединенные Штаты должны принять то, о чем мы договорились. Мы решили не соглашаться по некоторым вопросам не потому, что игнорировали их, а потому, что Соединенные Штаты и их союзники не были готовы сделать то, что было необходимо", - заключил он.