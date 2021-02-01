1 февр. 2021 г., 23:18
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News Code: 84207642
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В Иране провел пуск новой ракеты-носителя "Зульджанах"

В Иране провел пуск новой ракеты-носителя "Зульджанах"

Тегеран, 1 февраля. ИРНА — Иран провел пуск новой ракеты-носителя, которая обладает самым мощным двигателем. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель космической группы министерства обороны Ахмад Хоссейни.

По его словам, Ракета, получившая название "Зульджанах" предназначена для вывода спутников на орбиту. Среди иранских ракет "Зульджанах" обладает самым мощным двигателем, работающим на твердом топливе.

"Эта ракета-носитель способна вывести спутник весом 220 кг на высоту 500 километров", сказал Хоссейни.

"После исследовательских испытаний и усовершенствования технологий этот спутник будет готов к выводу действующих спутников на орбиту. Его основные особенности заключаются в сокращении затрат и увеличении скорости достижения целей, а также благодаря возможности запуска с мобильной платформы, возможно размещение спутника на орбите Солнца, что даст дополнительные возможности спутникам зондирования", указал он.

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