В Иране провел пуск новой ракеты-носителя "Зульджанах"

По его словам, Ракета, получившая название "Зульджанах" предназначена для вывода спутников на орбиту. Среди иранских ракет "Зульджанах" обладает самым мощным двигателем, работающим на твердом топливе.

"Эта ракета-носитель способна вывести спутник весом 220 кг на высоту 500 километров", сказал Хоссейни.

"После исследовательских испытаний и усовершенствования технологий этот спутник будет готов к выводу действующих спутников на орбиту. Его основные особенности заключаются в сокращении затрат и увеличении скорости достижения целей, а также благодаря возможности запуска с мобильной платформы, возможно размещение спутника на орбите Солнца, что даст дополнительные возможности спутникам зондирования", указал он.