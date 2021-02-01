Независимость - величайшее благословение Исламской Республики

"Наша сегодняшняя независимость является одновременно результатом свободы нации и хранителем этой свободы для нации", сказал он.

"Прошли те дни, когда сверхдержавы принимали решение вместо нашей нации, а связанные с США силы могли править в уголке страны и действовать в важных частях военной и экономической сфер страны", указал он.

"Враги всегда хотели отнять у нас свободу и навязать свою культуру, мировоззрение и мысли в нашей жизни и отнять нашу независимость, но наша нация решила остаться независимой и свободной, а Бог правит ее жизнью", резюмировал он.