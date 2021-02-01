1 февр. 2021 г., 17:39
Journalist ID: 2177
News Code: 84207419
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Независимость - величайшее благословение Исламской Республики

Независимость - величайшее благословение Исламской Республики

Тегеран, 1 января. ИРНА — Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси назвал независимость величайшим благословением Исламской Республики, заявив, что Исламская Республика Иран является сегодня самой независимой страной на Планете.

"Наша сегодняшняя независимость является одновременно результатом свободы нации и хранителем этой свободы для нации", сказал он.

"Прошли те дни, когда сверхдержавы принимали решение вместо нашей нации, а связанные с США силы могли править в уголке страны и действовать в важных частях военной и экономической сфер страны", указал он.

"Враги всегда хотели отнять у нас свободу и навязать свою культуру, мировоззрение и мысли в нашей жизни и отнять нашу независимость, но наша нация решила остаться независимой и свободной, а Бог правит ее жизнью", резюмировал он.

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