Количество потребителей электроэнергии в Иране увеличилось в 11 раз

Согласно статистике, в начале исламской революции количество потребителей электроэнергии составляло всего 3.399 млн, в то время как в 2014 году их количество достигло 30,287 млн, а в этом году оно увеличилось до 37, 512 млн.

Согласно статистике иранской электроэнергетики и ее сравнение с признаками начала революции показывает, что количество потребителей электроэнергии в стране увеличилось в 11 раз.

Сравнение этих цифр с общим населением страны показывает, что, несмотря на увеличение примерно в 2,5 раза общей численности населения страны с начала революции, количество потребителей в электроэнергетике страны увеличилось в 11 раз.