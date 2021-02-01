1 февр. 2021 г., 17:13
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News Code: 84207389
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Количество потребителей электроэнергии в Иране увеличилось в 11 раз

Количество потребителей электроэнергии в Иране увеличилось в 11 раз

Тегеран, 1 февраля. ИРНА — Количество потребителей электроэнергии в Иране за 40 лет после победы исламской революции в стране увеличилось более, чем в 11 раз.

Согласно статистике, в начале исламской революции количество потребителей электроэнергии составляло всего 3.399 млн, в то время как в 2014 году их количество достигло 30,287 млн, а в этом году оно увеличилось до 37, 512 млн. 

Согласно статистике иранской электроэнергетики и ее сравнение с признаками начала революции показывает, что количество потребителей электроэнергии в стране увеличилось в 11 раз.

Сравнение этих цифр с общим населением страны показывает, что, несмотря на увеличение примерно в 2,5 раза общей численности населения страны с начала революции, количество потребителей в электроэнергетике страны увеличилось в 11 раз.

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