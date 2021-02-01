1 февр. 2021 г., 16:55
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News Code: 84207368
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Мощность НПЗ Ирана увеличилась в 12 раз

Мощность НПЗ Ирана увеличилась в 12 раз

Тегеран, 1 февраля. ИРНА — Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил в понедельник, что мощность газовых нефтеперерабатывающих заводов Ирана увеличилась в раз с 7 тыс. МВт до 85 тыс. МВт.

Касаясь перебоев с электроэнергией в холодное время года, Ардаканян сказал, что 80% топлива НПЗ переведено на газ.

По его словам, после США, России и Японии Иран является четвертой страной, которая использует газ в качестве топлива для нефтеперерабатывающих заводов.

Он отметил, что вчера открылась 265-я очистная станция.

"В прошлом году у нас было 27 миллиардов кубометров воды в водохранилищах плотин, а в этом году - около 26,5 миллиарда кубометров", сказал Ардаканян, добавив, что будут приняты все меры для предотвращения нехватки воды в летний период.

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