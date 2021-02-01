Мощность НПЗ Ирана увеличилась в 12 раз

Касаясь перебоев с электроэнергией в холодное время года, Ардаканян сказал, что 80% топлива НПЗ переведено на газ.

По его словам, после США, России и Японии Иран является четвертой страной, которая использует газ в качестве топлива для нефтеперерабатывающих заводов.

Он отметил, что вчера открылась 265-я очистная станция.

"В прошлом году у нас было 27 миллиардов кубометров воды в водохранилищах плотин, а в этом году - около 26,5 миллиарда кубометров", сказал Ардаканян, добавив, что будут приняты все меры для предотвращения нехватки воды в летний период.