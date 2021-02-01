Иран ждет от США эффективной отмены санкций

«Эффективная отмена санкций обозначает эффективное снятие санкций, которые вводились после прихода Дональда Трампа к власти против международных соглашений, включая резолюции 2231 и ядерной сделки с Ираном», заявил пресс-секретарь МИД Ирана.

«Эффективная отмена санкций значит, что мы должны наблюдать влияния от снятия санкций и лишь одна подпись не хватает», пояснил Хатибзаде.

«США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе одной подписью, но они не могут возвращаться лишь одной подписью. Имущество этой нации должна быть доступно, нефть должна без труда продаваться, деньги должны быть возвращены, а страховка должна быть обеспечена. Когда они делали все это, тогда мы также ответим на эти акты», подчеркнул официальный представитель МИД ИРИ.

Хатибзаде отметил, что администрация Джо Байдена должна исправлять прежний неправильный путь. «Нам неважно позитивные, негативные, искаженные и неопределённые высказывания американских властей, просто акт администрации Байдена является основой нашего ответа», добавил он.

«Некоторые соседние страны считали Дональда Трампа как окном возможностей, по этому они поступили неправильно. Когда Саудовская Аравия исправит этот путь, прекратит войну в Йемене и примет стабильные решения в межрегиональных переговорах, тогда мы готовы наши к сотрудничеству», заявил Хатибзаде.

Говоря о двустороннем диалоге с США для возвращения к СВПД, иранский дипломат заявил: «Как уже стало известным, двусторонние переговоры с США ненужны, и у нас не будут».

По его словам, США должны возвращаться к ядерной сделке без двусторонних переговоров. Тогда они также могут присутствовать на заседании Совместной комиссии по СВПД.

Следите за нами в Twitter: @irnarussian