Более 3 тыс. человек призвали Байдена отменить санкции против Ирана

Международная неправительственная организация активистов «Code Pink» опубликовала на своем вебсайте петицию с призывом к новому президенту США Джо Байдену, госсекретарю и министру финансов США об отмене односторонних санкций портив Ирана.

"Решение предыдущей администрации США ввести санкции во время глобальной эпидемии было жестким и вызвало широкое международное осуждение. За последний год Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет Папа Римский Франциск вместе со многими членами парламента, экономистами и экспертами призвали к отмене санкций", говорится в петиции.

Петицию международной организации «Code Pink» на данный момент подписали свыше три тысячи человек.