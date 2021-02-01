1 февр. 2021 г., 11:59
Journalist ID: 2177
News Code: 84206829
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Более 3 тыс. человек призвали Байдена отменить санкции против Ирана

Более 3 тыс. человек призвали Байдена отменить санкции против Ирана

Тегеран, 1 февраля. ИРНА — Более 3 тыс. человек подписали электронную петицию с призывом к новому президенту США Джо Байдену об отмене американских санкций в отношении исламской республики Иран.

Международная неправительственная организация активистов «Code Pink» опубликовала на своем вебсайте петицию с призывом к новому президенту США Джо Байдену, госсекретарю и министру финансов США об отмене односторонних санкций портив Ирана.

"Решение предыдущей администрации США ввести санкции во время глобальной эпидемии было жестким и вызвало широкое международное осуждение. За последний год Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет Папа Римский Франциск вместе со многими членами парламента, экономистами и экспертами призвали к отмене санкций",  говорится в петиции.

Петицию международной организации «Code Pink» на данный момент подписали свыше три тысячи человек.  

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