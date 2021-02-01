Рухани заявил о продолжении пути основоположника Исламской революции

Посещая мавзолей имама Хомейни по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции, Рухани заявил: «Мы можем продолжать путь имама Хомейни на следующие годы, десятилетия и веки, пока люди поддерживают государство».

«С февраля прошлого года до сегодня мы переживали проблемы из-за навязанной нам экономической войны и пандемии Covid-19, но мы прилагали все свои усилия, чтобы уменьшать страдания народа», добавил Рухани.

По его словам, сегодня экономические показатели и ситуация с коронавирусом в стране показывают успешность иранского народа.

Рухани заявил, что имам Хомейни опирался ни на политические партии, ни на военные держава, он считал народ главной силой страны.

Миллионы иранцев по всей стране в эти дни празднуют 42-ю годовщину победы Исламской революции 1979 года в течение 10 дней (Дах-е Фаджр), когда был положен конец монархии режима Пехлеви при поддержке США 10 февраля в том же году.

Дахе-е фаджр — рассвет новой эры, десятидневное празднование по случаю возвращения аятоллы Хомейни в Иран в 1979 году. Ежегодные празднования длятся с 1 по 11 февраля. Первый день празднования соответствует дню прибытия аятоллы Хомейни в Иран, а последний — дню победы Исламской революции.

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