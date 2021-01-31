31 янв. 2021 г., 17:33
Journalist ID: 2388
News Code: 84206096
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Иран призвал МАГАТЭ отменить санкции США

Иран призвал МАГАТЭ отменить санкции США

Тегеран, 31 января, ИРНА - Посол и Постоянный представитель Исламской Республики Иран при международных организациях в Вене Казем Гарибабади перечислил основания и причины принятия «Закона о стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа» в докладе для Международного Агентство по атомной энергии и государства-члены.

Как написал Гарибабади, «в докладе также говорится, что Закон о стратегических действиях на самом деле является стратегическим и выверенным ответом на действия, предпринятые администрацией Трампа за последние несколько лет после бездействия некоторых сторон против иранской нации, и принят с целью предоставления еще одной возможности спасти ядреную сделку путем отмены санкций, чтобы можно было восстановить утраченное равновесие в Соглашении».

В докладе также говорится, что «все компенсирующие меры, принимаемые Ираном, осуществляются под наблюдением и проверкой МАГАТЭ и могут быть отменены, если обязательства других сторон будут выполнены, а антииранские санкции будут полностью отменены.

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