Иран призвал МАГАТЭ отменить санкции США

Как написал Гарибабади, «в докладе также говорится, что Закон о стратегических действиях на самом деле является стратегическим и выверенным ответом на действия, предпринятые администрацией Трампа за последние несколько лет после бездействия некоторых сторон против иранской нации, и принят с целью предоставления еще одной возможности спасти ядреную сделку путем отмены санкций, чтобы можно было восстановить утраченное равновесие в Соглашении».

В докладе также говорится, что «все компенсирующие меры, принимаемые Ираном, осуществляются под наблюдением и проверкой МАГАТЭ и могут быть отменены, если обязательства других сторон будут выполнены, а антииранские санкции будут полностью отменены.