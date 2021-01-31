Иран готов содействовать диалогу между Талибаном и правительством: Зариф

Мохаммад Джавад Зариф на встрече с делегацией Талибана во главе с муллой Барадаром в воскресенье утром, выразив удовлетворение идеей формирования всеобъемлющего правительства с присутствием всех этнических групп и политических групп в Афганистане, сказал: «Политические решения не могут приниматься в «вакууме», и формирование инклюзивного правительства должно происходить в процессе участия с учетом фундаментальных структур, институтов и законов, таких как конституция».

В начале встречи делегация Талибана представила отчет о мирном процессе и межафганских переговорах, подчеркнув, что «ирано-афганские отношения всегда основывались на дружбе и добрососедстве, и надеемся, что с установлением мира в Афганистане, отношения между двумя странами улучшатся».