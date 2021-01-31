Рухани высоко оценил развития Ирана в различных сферах

Глава иранского правительства в преддверии 42-й годовщины победы Исламской революции заявил: "Прогрессы в различных областях показывают, что Исламская революция исключительно не носит политический характер".

"Некоторые думали, что наша революция исключительно носит политический или духовный характер, но данные и статистики свидетельствуют о развитии в финансовой области", отметил Рухани на церемонии открытия 13 крупных проектов воды и электроэнергии в провинциях Северный Хорасан и Кордестан, которая прошла в формате видеоконференции.

По его словам, число дамб в стране с 19 в 1979 году достигло 103 в нынешнее время. Таким образом, число дамб в Иране увеличилось в 10 раз после победы Исламской революции.

Он отметил, что на момент победы революции было четыре очистных сооружения в стране, а мы торжественно открыли 77-ю станцию очистки сточных вод.



Он добавил, что согласно статистике, за последние 8 лет ежегодно на орбиту выводилось в среднем 2500 МВт новой электроэнергии.

Рухани пояснил, что эти развития достигнуты, несмотря на жесткие санкции против Ирана.