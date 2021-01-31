Спикер: США должны показать свою приверженность ядерной сделке

Мохаммад-Багер Калибаф поздравил с годовщиной победы Исламской революции и сказал, что "те, кто стремился нанести ущерб Ирану, сейчас либо рушатся, либо приходят в упадок, а идею оккупации и государственного переворота можно найти только в исторических документальных фильмах".

Ссылаясь на недавние заявления госсекретаря США, он назвал позицию США в отношении Ирана разочаровывающей и добавил:

"Если Соединенные Штаты верят в ядерную сделку, они должны продемонстрировать свою приверженность этому делу на практике, а не ставить условия. Наш Опыт в этом отношении перед глазами иранского народа. Поэтому вместо того, чтобы выдвигать предварительные условия, новая администрация США должна подумать о том, как осуществить отмену санкций и выполнить свои юридические обязательства", - заключил он.