Спикер: США должны показать свою приверженность ядерной сделке

Мохаммад-Багер Калибаф поздравил с годовщиной победы Исламской революции и сказал, что "те, кто стремился нанести ущерб Ирану, сейчас либо рушатся, либо приходят в упадок, а идею оккупации и государственного переворота можно найти только в исторических документальных фильмах".
Ссылаясь на недавние заявления госсекретаря США, он назвал позицию США в отношении Ирана разочаровывающей и добавил:
"Если Соединенные Штаты верят в ядерную сделку, они должны продемонстрировать свою приверженность этому делу на практике, а не ставить условия. Наш Опыт в этом отношении перед глазами иранского народа. Поэтому вместо того, чтобы выдвигать предварительные условия, новая администрация США должна подумать о том, как осуществить отмену санкций и выполнить свои юридические обязательства", - заключил он.
Тегеран, 31 января, ИРНА - «Вместо того, чтобы выдвигать предварительные условия для выполнения своих обязательств, администрация Найдена должна выяснить, как она хочет отменить санкции на практике», - сказал спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Калибаф.
Мохаммад-Багер Калибаф поздравил с годовщиной победы Исламской революции и сказал, что "те, кто стремился нанести ущерб Ирану, сейчас либо рушатся, либо приходят в упадок, а идею оккупации и государственного переворота можно найти только в исторических документальных фильмах".
Your Comment