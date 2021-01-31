Верховный лидер Ирана посетил мавзолей Имама Хомейни

Верховный лидер Исламской Революции также посетил могилы погибших во время восьмилетней Свящённой обороны (навязанная Ирану война Ираком) и Исламской революции.

Миллионы иранцев по всей стране будут праздновать 42-ю годовщину победы Исламской революции 1979 года в течение 10 дней (Дах-е Фаджр), когда был положен конец монархии режима Пехлеви при поддержке США 10 февраля в том же году.

Дахе-е фаджр — рассвет новой эры, десятидневное празднование по случаю возвращения аятоллы Хомейни в Иран в 1979 году. Ежегодные празднования длятся с 1 по 11 февраля. Первый день празднования соответствует дню прибытия аятоллы Хомейни в Иран, а последний — дню победы Исламской революции.

Церемонии начнётся в воскресенье в 9:33 утра по местному времени, когда покойный основоположник Исламской республики имам Хомейни вернулся в Иран из ссылки в 1979 году.

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