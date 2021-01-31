Министр нефти: Мощность производства нефтехимической продукции в ближайшие 5 лет достигнет 130 млн тонн в год

«Нефтегазовая промышленность значительно выросла за годы Исламской революции, и сегодня Иран является первой державой в регионе с точки зрения потенциала нефтехимической промышленности», - сказал он.

Как отметил министр, «нефтехимическая промышленность очень помогла стране валютным доходом во время санкций. В настоящее время около 99% городов и 86% сел используют природный газ».

«Извлекаемые запасы газа в стране увеличились примерно с 9 триллионов кубометров (до революции) до более 33 триллионов кубометров», - добавил он.

«За годы, прошедшие после победы Исламской революции, в страну были вложены огромные инвестиции, и большая часть возможностей была достигнута за счет использования инженерного потенциала и базы знаний», - заключил он.