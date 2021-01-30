30 янв. 2021 г., 20:30
Journalist ID: 2177
News Code: 84204796
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Иран находится на переднем крае борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Иран находится на переднем крае борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Тегеран, 30 января. ИРНА — Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади подчеркнул значительные усилия Ирана в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, заявив, что в 2020 году в Иране было обнаружено более 1147 тонн наркотиков.

В письме, адресованном Директору-исполнителю Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Гариб-Абади подверг критике бездействие соответствующих международных организаций и стран в их совместной ответственности за поддержку программ по борьбе с наркотиками и призвал реформировать этот подход, связанный с бездействием.

Он отметил, что самоотверженные усилия иранских солдат и сотрудников правоохранительных органов на границах и внутри страны поставили страну на передний край борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Он также отметил, что в 2020 году было изъято 1147 тонн различных видов наркотиков, в том числе опий (916 тонн), героин (31 тонна), морфин (27 тонн), каннабис (107 тонн) и метамфетамин (20 тонн).

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