Иран находится на переднем крае борьбы с незаконным оборотом наркотиков

В письме, адресованном Директору-исполнителю Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Гариб-Абади подверг критике бездействие соответствующих международных организаций и стран в их совместной ответственности за поддержку программ по борьбе с наркотиками и призвал реформировать этот подход, связанный с бездействием.

Он отметил, что самоотверженные усилия иранских солдат и сотрудников правоохранительных органов на границах и внутри страны поставили страну на передний край борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Он также отметил, что в 2020 году было изъято 1147 тонн различных видов наркотиков, в том числе опий (916 тонн), героин (31 тонна), морфин (27 тонн), каннабис (107 тонн) и метамфетамин (20 тонн).