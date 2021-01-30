30 янв. 2021 г., 20:22
Journalist ID: 2177
News Code: 84204790
0 Persons

МИД Ирана ответил на заявления Макрона по СВПД

МИД Ирана ответил на заявления Макрона по СВПД

Тегеран, 30 января. ИРНА — Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил в субботу, что оружие французского и западного производства является основным источником нестабильности в Персидском заливе.

Заявления Хатибзаде стали ответом на идею президента Франции Эммануэля Макронуа включить Эр-Рияд в СВПД.

Хатибзаде порекомендовал президенту Франции проявлять сдержанность и не делать непродуманных заявлений по иранской ядерной программе.

Он подчеркнул, что СВПД утвержден резолюцией 2231 Совбеза ООН, а состав его участников не может быть пересмотрен.

Ранее Макрон в интервью арабским СМИ  заявил, что Франция собирается потребовать от Ирана включения Саудовской Аравии в новый вариант СВПД.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 1 =