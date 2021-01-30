МИД Ирана ответил на заявления Макрона по СВПД

Заявления Хатибзаде стали ответом на идею президента Франции Эммануэля Макронуа включить Эр-Рияд в СВПД.
Хатибзаде порекомендовал президенту Франции проявлять сдержанность и не делать непродуманных заявлений по иранской ядерной программе.
Он подчеркнул, что СВПД утвержден резолюцией 2231 Совбеза ООН, а состав его участников не может быть пересмотрен.
Ранее Макрон в интервью арабским СМИ заявил, что Франция собирается потребовать от Ирана включения Саудовской Аравии в новый вариант СВПД.
Your Comment