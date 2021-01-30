Зариф призвал предотвращать в будущем возникновение противостояния в регионе

"Министр иностранных дел Ирана встретился в субботу с председателем Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Во время встречи, Зариф отметил, что его визит по странам региона начался с Баку и завершается в Нахчыване.

Глава иранской дипломатии, в частности, подчеркнул, что с использованием возможностей регионального сотрудничества необходимо предотвращать в будущем возникновение противостояния в регионе.

Он добавил, что Иран рад освобождению оккупированных территорий Азербайджана.

Талыбов, в свою очередь, отметил, что в Нахчыване созданы транзитные возможности для развития регионального сотрудничества.

Кроме того, стороны обсудили связи в энергетической, торговой, культурной и других сферах.