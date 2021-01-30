Иран стал пятой страной, в которой появилась технология ACU

На 15-й международной выставке автозапчастей и автосервиса (The 12-th Auto Parts International Fair) Алиреза Разм Хоссейни представил отечественный блок управления подушкой безопасности (ACU). Таким образом Иран стал пятой страной, в которой появилась технология.
Ранее Япония, Германия, Китай и США производили ACU, который обнаруживает и оценивает серьезность аварии, а затем запускает соответствующие удерживающие системы.
В 12-й международной выставке автозапчастей и автосервиса принимают участие 200 местных компаний.
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