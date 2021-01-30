30 янв. 2021 г., 17:39
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News Code: 84204638
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Иран стал пятой страной, в которой появилась технология ACU

Иран стал пятой страной, в которой появилась технология ACU

Тегеран, 30 января. ИРНА — В субботу на постоянной международной ярмарке в Тегеране министр промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран представил отечественный блок управления подушкой безопасности.

На 15-й международной выставке автозапчастей и автосервиса (The 12-th Auto Parts International Fair) Алиреза Разм Хоссейни представил отечественный блок управления подушкой безопасности (ACU). Таким образом Иран стал пятой страной, в которой появилась технология.

Ранее Япония, Германия, Китай и США производили ACU, который обнаруживает и оценивает серьезность аварии, а затем запускает соответствующие удерживающие системы.

В 12-й международной выставке автозапчастей и автосервиса принимают участие 200 местных компаний.

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