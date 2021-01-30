Иран стал пятой страной, в которой появилась технология ACU

Тегеран, 30 января. ИРНА — Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади подчеркнул значительные усилия Ирана в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, заявив, что в 2020 году в Иране было обнаружено более 1147 тонн наркотиков.