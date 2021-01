Два иранских документальных фильма попали в лонг-лист "Оскара"

В список «Лучший документальный полнометражный фильм» вошли два иранских документальных фильма — Переворот 53 (Coup 53) режиссера Таги Амирани и Искусство жить в опасности (The Art of Living in Danger) режиссера Мины Кешаварза.

Переворот 53 посвящен государственному перевороту в 1953 году в Иране, повлёкшему свержение демократически избранного правительства Национального фронта Ирана. Организован спецслужбами Великобритании и США

«Искусство жить в опасности» рассказывает о домашнем насилии. Картина получила приз BIFF за лучший документальный фильм.