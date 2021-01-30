30 янв. 2021 г., 15:30
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News Code: 84204484
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Два иранских документальных фильма попали в лонг-лист "Оскара"

Два иранских документальных фильма попали в лонг-лист "Оскара"

Тегеран, 30 января. ИРНА — Члены Американской киноакадемии представили длинные список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».

В список «Лучший документальный полнометражный фильм» вошли два иранских документальных фильма — Переворот 53 (Coup 53) режиссера Таги Амирани и Искусство жить в опасности (The Art of Living in Danger) режиссера Мины Кешаварза.

Переворот 53 посвящен государственному перевороту в 1953 году в Иране, повлёкшему свержение демократически избранного правительства Национального фронта Ирана. Организован спецслужбами Великобритании и США

«Искусство жить в опасности» рассказывает о домашнем насилии. Картина получила приз BIFF за лучший документальный фильм.

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